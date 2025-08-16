AS Monaco : Paul Pogba présent au stade Louis II

Dans le cadre de la première journée de Ligue 1, l’AS Monaco accueille Le Havre, ce samedi soir, au stade Louis II.. Pour cette rencontre, Paul Pogba est bien présent et assiste à la première de son équipe depuis les tribunes.

Pour rappel, après plusieurs mois sans jouer, l’international français, passé par Manchester United ou encore la Juve, est actuellement en phase de réathlétisation afin d’espérer pouvoir faire son retour sur les pelouses de Ligue 1.