Le Bayer Leverkusen a fait une offre pour Eliesse Ben Seghir

Le mercato estival se rapproche doucement de sa fin. Et, forcément, les clubs commencent à sérieusement accélérer sur différents dossiers pour ne pas s’affaiblir, encore plus avec la reprise des championnats. Le Bayer Leverkusen peut en témoigner après un été plus qu’agité. Le club allemand a notamment perdu Xhaka, Wirtz ou encore Frimpong sur le marché des transferts. Et le prochain à suivre n’est autre qu’Amine Adli.

Comme nous vous le révélions, l’international marocain était tombé d’accord avec Bournemouth pour un transfert. S’il avait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et aux supporters, il manquait tout de même un accord entre les clubs. C’est désormais chose faite, puisque les deux clubs se sont entendus sur un transfert avoisinant les 30 millions d’euros, bonus compris. Mais désormais, pour le Bayer, il faut trouver son remplaçant.

Ben Seghir a des envies de départ

Selon des informations de Monaco-Matin, que nous sommes en mesure de confirmer, le club allemand a ciblé un Monégasque pour le remplacer. Et il est également marocain : il s’agit d’Eliesse Ben Seghir. Le jeune ailier marocain faisait partie des joueurs susceptibles de quitter le Rocher cet été. Comme nous vous le révélions, il ne souhaitait pas prolonger et avait clairement affiché son désir de tenter un nouveau challenge cet été.

Le Bayer Leverkusen veut saisir l’occasion et a ainsi formulé une offre avoisinant les 25 millions d’euros pour s’attacher ses services. Le joueur est déjà emballé à l’idée d’évoluer en Bundesliga. En revanche, il faudra probablement proposer davantage pour convaincre Monaco, qui valorise son joueur à plus de 40 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2027, Ben Seghir, dont la progression semble s’être légèrement figée ces derniers mois, est donc dans le viseur de la Bundesliga. À suivre.