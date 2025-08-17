Menu Rechercher
Ligue 1

PSG : le groupe avec Illia Zabarnyi contre Nantes

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Illia Zabarnyi au PSG @Maxppp

Ce dimanche, le PSG fait sa rentrée en Ligue 1. Sur la pelouse du FC Nantes, les Parisiens espèrent bien lancer leur saison par une victoire. Après une victoire aux forceps face à Tottenham en Supercoupe d’Europe en milieu de semaine, les hommes de Luis Enrique comptent poursuivre sur leur lancée à la Beaujoire.

Paris Saint-Germain
Notre groupe pour la rencontre de ce soir 📋
Pour ce faire, les Parisiens pourront compter sur leur nouvelle recrue, Illia Zabarnyi. Arrivé en provenance de Bournemouth il y a quelques jours, le défenseur ukrainien est déjà présent dans le groupe francilien. À noter que Joao Neves, suspendu, est absent tout comme Senny Mayulu et Presnel Kimpembe, toujours blessés.

