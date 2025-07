Le monde du football pleure la mort de Diogo Jota

Alors qu’il s’était marié il y a seulement deux semaines, l’attaquant Diogo Jota vient de s’éteindre des suites à un accident de la route en Espagne dans la province de Zamora. Avec son frère André, joueur de 25 ans évoluant Penafiel, il a eu un accident de la route mortel au niveau du kilomètre 65 de l’A52 aux alentours de la municipalité de Palacios de Sanabria. Une triste nouvelle qui a plongé le monde du football en plein deuil. Demandant à l’UEFA une minute de silence avant le match de ce soir entre l’Espagne et le Portugal à l’Euro 2025, le président de la fédération portugaise Pedro Proença a d’ailleurs rendu hommage aux deux hommes.

La suite après cette publicité

«La Fédération portugaise de football et tout le football portugais sont complètement dévastés par la mort de Diogo Jota et d’André Silva, ce matin, en Espagne. Bien plus qu’un joueur fantastique, avec près de 50 sélections en équipe nationale, Diogo Jota était une personne extraordinaire, respectée par tous ses coéquipiers et adversaires, une personne à la joie contagieuse et une référence au sein de la communauté. En mon nom et au nom de la Fédération portugaise de football, j’exprime mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Diogo et d’André Silva, ainsi qu’au Liverpool FC et au FC Penafiel, les clubs où ils ont respectivement évolué. Nous avons perdu deux champions. La disparition de Diogo et d’André Silva représente une perte irréparable pour le football portugais et nous ferons tout notre possible pour honorer leur héritage chaque jour», a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

Le monde du football pleure Diogo Jota et André Silva

De nombreux clubs ont réagi juste après. Ancien club de Diogo Jota, le FC Porto s’est également joint à la douloureuse nouvelle : «le Fútbol Clube do Porto est en deuil. C’est avec choc et profond regret que nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Diogo Jota et de son frère André Silva, qui était également notre athlète dans les rangs des jeunes. Reposez en paix.» Le FC Nantes s’est aussi joint aux hommages : «le FC Nantes exprime sa plus profonde sympathie à l’équipe nationale portugaise suite au décès de Diogo Jota et de son frère. Nos pensées accompagnent toute la Seleção, le staff technique et la Fédération portugaise de football dans cette profonde tristesse.» Les géants portugais se sont manifestés à l’image de Braga : «en ce moment de douleur et de consternation extrême, le SC Braga présente ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis, aux coéquipiers, aux clubs respectifs et à tous ceux qui leur étaient proches. Votre mémoire ne sera pas oubliée.» Ou encore du Sporting CP : «le monde du football est devenu plus pauvre. Le Sporting CP exprime ses condoléances pour le décès de l’international portugais Diogo Jota et de son frère André Silva. Nos plus sincères condoléances à toute la famille dans cette période difficile.» Son ancien club, l’Atlético de Madrid était également très touché : «l’Atlético de Madrid est sous le choc de la tragique nouvelle du décès de l’ancien joueur du club Diogo Jota et de son frère André. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Reposez en paix.»

Du côté des joueurs et anciens joueurs, l’ancien Mancunien Gary Neville a immédiatement rendu hommage aux deux joueurs portugais : «c’est une nouvelle déchirante pour Diogo Jota et son frère. Tout mon amour et mes meilleurs pensées à sa famille.» Ancien sélectionneur du Portugal qui a remporté la Ligue des Nations 2019 avec Diogo Jota, Fernando Santos était anéanti au micro d’Antena 1 : «je suis sous le choc, sans voix. C’est un moment très triste pour la famille. Tout a commencé avec moi à la Delegacia… C’est un moment triste pour tout le monde, surtout pour ceux qui ont travaillé avec lui, car tout le monde l’appréciait.» Légende du football portugais, Paulo Futre était aussi sous le coup de l’émotion : «dévasté par cette nouvelle. C’est difficile à croire… Mes condoléances à la famille et aux amis de Diogo Jota. Le football et le Portugal sont en deuil. Repose en paix, champion.» Son coéquipier de sélection et ami Ruben Neves a également eu un sobre et vibrant hommage : «on dit qu’on perd les gens seulement quand on les oublie. Je ne t’oublierai jamais !» Son ancien partenaire de sélection Pepe a également écrit quelques mots : «c’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de Diogo Jota et de son frère André. Une perte prématurée et douloureuse, qui nous laisse tous plus pauvres, nous collègues, amis et passionnés de football. En ce moment de profonde tristesse, j’adresse mes plus sincères condoléances à leur famille, à leurs amis et à tous ceux qui les aimaient. Qu’ils trouvent la force dans l’amour et les souvenirs qu’ils ont laissés derrière eux. Qu’ils reposent en paix.»