La direction du Real Madrid met un énorme coup de pression à un galactique

Saison décevante pour le Real Madrid. Et ce n’est pas un hasard si la presse madrilène tente déjà de tourner la page en se projetant déjà sur l’ère Xabi Alonso, et toutes les rumeurs mercato qui enflamment l’actualité du club de la capitale. La direction elle-même tente d’oublier cet exercice 2024/2025 qui, sans être catastrophique pour autant, s’est conclu sans le moindre titre majeur. L’arrivée de Dean Huijsen a ainsi été confirmée, et celle de Trent Alexander-Arnold devrait l’être bientôt. Puis, Alvaro Carreras, le latéral gauche de Benfica, devrait être le troisième renfort estival madrilène.

La suite après cette publicité

Mais au sein du Real Madrid on sait que les recrues ne suffiront pas, et que si les Merengues veulent éviter de nouvelles déconvenues et éviter une nouvelle domination du Barça sur la scène nationale, il faudra exiger bien plus à certains joueurs. C’est le cas de Vinicius Jr, de Rodrygo s’il venait à rester, mais surtout de Jude Bellingham, auteur d’une saison plutôt moyenne.

Il a été recadré en privé

Comme l’indique Marca, la direction et le staff technique ont déjà évoqué le cas de l’Anglais, qui a selon eux été très loin de son niveau habituel, lors de plusieurs réunions. Le milieu britannique n’a pas répondu présent dans les grands rendez-vous et aura, sur l’ensemble de la saison, été décevant dans les gros matchs. Bien loin du Bellingham de sa première saison à Madrid, qui avait épaté tout le monde. Le volet statistique est plutôt parlant : la saison dernière, l’Anglais a terminé avec 19 buts en Liga, contre 8 cette saison.

La suite après cette publicité

Et surtout, les têtes pensantes du club ont déjà fait savoir à l’Anglais qu’il va devoir élever le niveau. La star des Three Lions est ainsi déjà au courant qu’elle va devoir faire bien mieux dès le début du Mondial des Clubs. En plus de ses prestations assez moyennes, son attitude sur le terrain pose aussi question, puisqu’on a vu un Anglais assez provocateur et à la limite du fair-play à plusieurs reprises cette saison. Il a aussi pris l’habitude de protester de façon assez véhémente les décisions des arbitres, ce qui ne plaît pas beaucoup à Madrid, où on avait déjà recadré Vinicius Jr à ce sujet. Jude Bellingham sait à quoi s’en tenir…