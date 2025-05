AC Milan : deux stars sur le départ cet été

Pour Milan et ses supporters, l’été prochain sera long et remuant. Sans participer à la prochaine Ligue des Champions, le club rossonero - entre les bonus UEFA, les revenus de marché et les clauses relatives aux sponsors qui ne seront pas activées - aura environ 100 millions d’euros de recettes en moins la saison prochaine. Et si Reijnders est la cible numéro 1 dans l’optique d’un départ, pisté par Manchester City, les noms de Theo Hernandez et Mike Maignan reviennent beaucoup dans les couloirs de San Siro.

La suite après cette publicité

Selon Sky Italia, l’AC Milan explore les pistes autour des deux internationaux français. Et si le premier souhaite prolonger et n’écoutera les offres de quelques clubs prestigieux seulement, comme le Real Madrid, l’ancien gardien lillois est lui en attente d’une prolongation, et une offre d’une trentaine de millions suffirait à convaincre les dirigeants lombards. La discussion sur Leao devra être explorée dans les semaines à venir car le Portugais a confirmé son désir de ne pas quitter le club mais tout dépendra de l’ampleur des offres qui arriveront de la Premier League et de l’Arabie saoudite.