MU : Marcus Rashford force toujours pour rejoindre un club

Après le dossier de l’hiver, Marcus Rashford pourrait-il devenir l’un des dossiers de l’été ? L’international anglais était sur le point de quitter Manchester United et s’était proposé au club blaugrana en prêt, bien que l’accord ait échoué, poussant Rashford à accepter l’offre d’Aston Villa. Selon Sport, le joueur continue de faire le forcing pour son arrivée lors du mercato estival, mais le Barça n’a pris aucune décision car ils considèrent d’autres options pour renforcer la ligne offensive.

La suite après cette publicité

La première démarche de Rashford a été de s’en remettre à l’agent Pini Zahavi pour organiser son arrivée au Barça. Zahavi a une énorme influence sur le club blaugrana et a déjà facilité la signature de Robert Lewandowski d’abord puis de Hansi Flick. À cette fin, Rashford, par l’intermédiaire de son entourage, a proposé des options pour rendre l’accord réalisable. Et la première d’entre elles est d’essayer de forcer un prêt d’une saison avec option d’achat. Cette option n’est pour l’instant pas envisagée par Manchester United, qui souhaite se séparer définitivement du joueur via un transfert.