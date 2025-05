Liga : Villarreal qualifié en C1 en renversant le Barça, le Real Madrid poussif face à un Séville FC à 9

La 37e journée de Liga avait lieu ce dimanche et mettait aux prises les 20 équipes dans un multiplex qui avait lieu à 19h. Dans la dernière ligne droite de la saison, plusieurs équipes jouaient gros à différents étages. Ce n’était assurément pas le cas du FC Barcelone. Déjà assuré d’être champion d’Espagne depuis sa victoire en milieu de semaine face à l’Espanyol (0-2), le club catalan recevait Villarreal, qui avait besoin d’une victoire pour assurer sa place en Ligue des Champions l’an prochain. Dans cette optique, le sous-marin jaune a vite montré les dents. Sur leur première situation, les hommes de Marcelino ont ouvert le score grâce à l’inévitable Ayoze Perez, auteur de son 20e but cette saison (0-1, 3e). Sonnés, les Catalans ont remis le pied sur le cuir et ont commencé à se procurer leurs premières opportunités.

La suite après cette publicité

Finissant fort le premier acte, les Catalans ont rapidement renversé leurs adversaires. En jambe ce dimanche, Lamine Yamal a régalé et a égalisé d’une superbe frappe enroulée du gauche (1-1, 38e). Juste avant la pause, Fermín López a permis aux Culés de virer en tête d’une reprise de volée imparable (2-1, 45+3e). Ayant besoin d’une victoire pour retourner en Ligue des Champions, Villarreal a donc accéléré au retour des vestiaires. Plus entreprenants, les visiteurs ont rapidement égalisé grâce à l’astucieux lob de Santi Comesana (2-2, 50e). Incisifs, les coéquipiers de Juan Foyth ont même pris l’avantage en fin de match. Entré en jeu en cours de match, Tajon Buchanan a fait preuve de sang-froid en reprenant un centre raté par Moreno pour ajuster Ter Stegen à bout portant (2-3, 80e). Avec ce succès précieux, les Groguets se qualifient donc pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Défaite anecdotique pour le FC Barcelone qui aura quand même régalé sur plusieurs séquences ce dimanche.

Mbappé sauve le Real Madrid, Alvarez régale avec l’Atlético de Madrid

Dans le même temps, le Real Madrid a vécu un drôle de match sur la pelouse du Séville FC. Se présentant en Andalousie avec une équipe inédite, les Merengues ont rapidement été en supériorité numérique après l’expulsion de Loïc Badé, fautif sur un tirage de maillot sur Kylian Mbappé, parti dans la profondeur. Malgré ce handicap et l’hostilité de son public vis-à-vis de ses dirigeants, les Sévillans n’ont pas été ridicules et n’ont pas encaissé de but lors d’un premier acte où Kylian Mbappé s’est illustré avec une frappe qui aurait pu faire mouche avant la pause (43e). Au retour des vestiaires, la situation s’est corsée pour les Andalous. Entré en jeu à la mi-temps et revenant de suspension, Isaac Romero a été expulsé au bout de quelques secondes après un tacle odieux sur Aurélien Tchouaméni (47e). Dès lors, le Real a eu plus de champ pour développer son jeu. Et après 75 minutes de lutte, le Séville FC a cédé sur une frappe rasante et gagnante de Kylian Mbappé (0-1, 75e). Meilleur buteur de Liga avec ce 29e but, Mbappé a pris une nette option pour le Pichichi. En fin de match, Jude Bellingham a entériné le succès des siens en étant à la conclusion d’une action rondement menée (0-2, 87e).

La suite après cette publicité

Un succès qui ne change rien pour les Merengues, deuxièmes quoiqu’il arrive, et leurs adversaires du jour, englués dans le ventre mou de Liga. Le troisième du championnat s’est offert un festin pour sa dernière à domicile. Face au Bétis, qui espérait gagner pour entretenir ses maigres espoirs de LDC l’an prochain, l’Atlético de Madrid s’est régalé sous l’impulsion d’un grand Julian Alvarez. Auteur d’un superbe coup-franc pour lancer son show (1-0, 13e). Juste avant la pause, Robin Le Normand a doublé la mise sur corner (2-0, 45+3e). Et malgré la superbe réduction de l’écart de Pablo Fornals (67e), les Colchoneros n’ont pas baissé le pied. Après une interruption du match de 10 minutes pour un malaise sur les tribunes, les Matelassiers ont inscrit deux nouveaux buts signés Alvarez et Correa. Un joli succès pour les hommes de Diego Simeone qui condamnent donc le Bétis à l’Europa League.

Dans les autres matches de 19h, Leganés s’est offert un succès précieux dans la course au maintien. Profitant de la défaite de l’Espanyol à Osasuna (1-0), Leganés a profité du but précoce de Raba pour s’imposer sur la pelouse de Las Palmas. Leganés devra absolument l’emporter à domicile face à la lanterne rouge Valladolid lors de la dernière journée pour se maintenir. Ils devront espérer une défaite de l’Espanyol contre Las Palmas. En déplacement à Valence, Bilbao a assuré sa quatrième place grâce au seul but de Berenguer. La Real Sociedad s’est imposé contre Girona tandis qu’Alavés a assuré son maintien en battant Valladolid (0-1).

La suite après cette publicité

Les résultats de 19h :

Atlético de Madrid 4-1 Bétis : Alvarez (10e, 75e), Le Normand (45+2e), Correa (90+6e) / Fornals (67e)

Séville FC 0-2 Real Madrid : Mbappé (76e), Bellingham (87e)

FC Barcelone 2-3 Villarreal : Lamine Yamal (38e), Fermin (45+5e) / Perez (4e), Comenasa (50e)

Majorque 1-2 Getafe : Larin (90+2e) / Arambarri (56e), Uche (65e)

Real Sociedad 3-2 Gérone : Marin (5e), Oyarzabal (s.p., 20e); Mariazkurrena (90+4e) / Stuani (10e), Portu (77e)

Valence 0-1 Bilbao : Berenguer (72e)

Osasuna 1-0 Espanyol : Budimir (17e)

Valladolid 0-1 Alavés : Kike Garcia (s.p., 18e)

Las Palmas 0-1 Leganés : Raba (6e)

Celta de Vigo 1-2 Rayo Vallecano : Alonso (s.p., 10e) / Palazon (17e), De Frutos (45+2e)