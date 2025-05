Real Madrid : Éder Militão et Dani Carvajal de retour !

Excellente nouvelle pour le Real Madrid. Après une saison clairement décevante, qui n’a vu les coéquipiers de Vinicius uniquement remporter la Supercoupe d’Europe et le dernier Mondial des clubs ancienne version, la Maison blanche s’apprête à pouvoir compter sur deux tauliers pour la Coupe du Monde des Clubs nouveau format : Éder Militão et Dani Carvajal.

C’est Relevo qui explique que les deux défenseurs seront remis sur pied pour disputer le tournoi. Reste désormais à voir si le Brésilien et l’Espagnol seront en capacité de jouer quelques minutes contre la Real Sociedad la semaine prochaine, afin de retrouver du rythme. Pour rappel, Militão et Carvajal sont respectivement absents des terrains depuis novembre et octobre 2024, tous deux victimes d’une rupture du ligament croisé.