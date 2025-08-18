Menu Rechercher
L’AS Roma et Aston Villa presque d’accord pour Leon Bailey

Par André Martins
1 min.
Leon Bailey sous les couleurs d'Aston Villa. @Maxppp

À la demande de Gian Piero Gasperini, l’AS Roma s’active en cette fin de mercato pour renforcer son secteur offensif. Après avoir refusé l’approche de l’Inter Milan pour Manu Koné, la Louve a accéléré sur le dossier Leon Bailey, attaquant d’Aston Villa né en 1997. D’après La Gazzetta dello Sport, un accord entre les deux clubs est presque finalisé pour un prêt payant de légèrement plus de 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 23 millions.

Le joueur de 28 ans n’a pas été convoqué pour le choc face à Newcastle (0-0), son entraîneur Unai Emery confirmant qu’il était sur le départ. Bailey est attendu lundi à Rome, ses agents étant déjà sur place pour finaliser l’opération. Il deviendra le premier joueur jamaïcain de l’histoire des Giallorossi. Passé par le Bayer Leverkusen, où il s’est illustré en Bundesliga, puis par Aston Villa, où il a réalisé une saison 2023-2024 remarquée (14 buts et 14 passes décisives), Bailey cherche désormais à obtenir plus de temps de jeu, après avoir perdu son statut de titulaire à Birmingham.

Pub. le - MAJ le
