Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM National

Concarneau : Stanislas Kielt plaît en Ligue 2

Par Santi Aouna
Stanislas Kielt Concarneau @Maxppp

Auteur d’une très belle saison en National du côté de Concarneau (8 buts et 7 passes décisives), Stanislas Kielt est très convoité.

La suite après cette publicité

L’attaquant français de 23 ans, passé notamment par l’AS Cannes, qui a été dispensé par son club pour le match face à Villefranche du fait qu’il soit en instance de départ, a des courtisans en Ligue 2 notamment Boulogne qui est en discussion avancée sur le sujet.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

National
Ligue 2
Concarneau
Boulogne
Stanislas Maxime Tom Kielt

En savoir plus sur

National National
Ligue 2 Ligue 2 BKT
Concarneau Logo Concarneau
Boulogne Logo Boulogne
Stanislas Maxime Tom Kielt Stanislas Maxime Tom Kielt
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier