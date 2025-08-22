Concarneau : Stanislas Kielt plaît en Ligue 2

Auteur d’une très belle saison en National du côté de Concarneau (8 buts et 7 passes décisives), Stanislas Kielt est très convoité.

L’attaquant français de 23 ans, passé notamment par l’AS Cannes, qui a été dispensé par son club pour le match face à Villefranche du fait qu’il soit en instance de départ, a des courtisans en Ligue 2 notamment Boulogne qui est en discussion avancée sur le sujet.