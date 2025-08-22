OM : Jonathan Rowe s’est envolé pour Bologne

Jonathan Rowe s’apprête à quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre Bologne, mettant un terme à son aventure phocéenne marquée par l’altercation avec Adrien Rabiot. L’ailier anglais, auteur de 31 matchs sous le maillot marseillais, semble affecté par cette affaire très médiatisée, comme le montre des vidéos sur les réseaux sociaux le filmant à son arrivée à l’aéroport de Marseille. Il quitte donc la Ligue 1 pour la Serie A.

La suite après cette publicité

Le transfert vers Bologne est acté, comme nous vous le révélions hier : l’OM devrait percevoir environ 19,5 millions d’euros, avec 10 % à la revente, un montant proche de ce que le club espérait initialement. Mis sur le marché après sa brouille avec Rabiot, Rowe suscitait l’intérêt de plusieurs clubs italiens, dont l’Atalanta et l’AS Roma, mais ce sont finalement les Rossoblu qui ont accéléré pour s’attacher ses services.