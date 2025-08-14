Le Paris FC fonce sur Willem Geubbels !

À 23 ans, Willem Geubbels est en train de réaliser un début de saison éclatant qui confirme tout le potentiel entrevu depuis ses premières apparitions en Ligue 1. Passé par l’OL, l’AS Monaco et le FC Nantes, l’attaquant s’épanouit désormais sous le maillot de Saint-Gall, en Super League suisse, où il a trouvé le chemin des filets à trois reprises en trois matchs, propulsant son équipe en tête du classement après trois journées. Auteur de 17 buts et 3 passes décisives la saison passée, il s’est imposé comme l’un des buteurs les plus en vue du championnat, au point d’attirer des propositions concrètes, dont une offre de 5,5 M€ de Lecce refusée par le club suisse, puis une autre proche des 8 M€ émanant d’un prétendant encore non identifié.

Cette réussite n’a pas tardé à faire bouger le marché. En France, plusieurs clubs avaient coché son nom : le RC Lens avait pris la température en début de mercato, Rennes le suivait de près en prévision d’un éventuel départ d’Arnaud Kalimuendo, et Toulouse voyait en lui le remplaçant idéal de Joshua King. Mais c’est finalement le Paris FC qui frappe fort en entrant sérieusement dans la danse. Ambitieux pour son retour en Ligue 1, le club francilien fonce sur le joueur. Selon nos informations, les négociations sont lancées et les discussions se poursuivent entre toutes les parties.

Un retour en Ligue 1 ?

En quête d’un renfort offensif capable d’apporter vitesse et efficacité devant le but, le Paris FC a identifié Willem Geubbels comme une cible prioritaire. L’attaquant français, brillant sous les couleurs de Saint-Gall, coche toutes les cases du profil recherché par le club promu en Ligue 1. De son côté, la formation suisse ne ferme pas la porte à un départ, mais uniquement à un prix jugé satisfaisant et qui devrait tourner autour des 10 M€.

Les négociations pourraient aboutir à un transfert qui constituerait tout simplement la plus grosse vente de l’histoire de Saint-Gall. Le Paris FC espère finaliser rapidement l’opération afin d’offrir à son entraîneur une arme offensive supplémentaire pour le retour du club dans l’élite. Mais attention, plusieurs clubs anglais et allemands n’ont pas dit leur dernier mot et espèrent bien devancer sur le fil la formation francilienne…