Alexis Beka Beka s’entraîne avec la réserve de Caen

Un an après avoir menacé de se jeter d’un viaduc, Alexis Beka Beka se reconstruit dans la discrétion. Ces derniers jours, L’Équipe nous informait que l’ex-Niçois avait désormais le désir de revenir dans le football professionnel, et que ses dernières séances d’entraînement personnelles étaient plus qu’encourageantes.

La suite après cette publicité

D’après RMC, Beka Beka aurait même trouvé refuge au SM Caen, son club formateur, dont il profite aujourd’hui des installations pour poursuivre son programme. De son côté, France Bleu ajoute que le milieu de 23 ans s’entraîne même avec la réserve du club normand. «Ils lui ont ouvert les portes du club. Il travaille sans pression, continue de se reconstruire», confie un proche du joueur.