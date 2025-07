Le FC Nantes dévoile son nouveau maillot extérieur 2025/2026

Pour la saison 2025/26, le FC Nantes et son équipementier Macron lèvent le voile sur un maillot extérieur à forte dimension identitaire, imaginé comme un hommage à la ville de Nantes. Arborant un vert d’eau éclatant, cette nouvelle tunique se distingue par la carte topographique de la cité nantaise imprimée en subtilité sur le torse, symbolisant son attachement à l’eau et à son environnement fluvial. Ce clin d’œil à la "Venise de l’Ouest" est renforcé par des détails raffinés : un col coréen moderne, des manches aux teintes contrastées crème et vert bouteille, et l’inscription « Naoned » embossée dans le dos, qui célèbre les racines bretonnes du club. Le tout est sublimé par huit étoiles placées sur la nuque, témoins des titres de champion de France.

Au-delà de son esthétique urbaine et contemporaine, ce maillot se distingue par sa conception technique et écoresponsable. Fabriqué en Eco Exalock, un tissu innovant à base de polyester recyclé, il conjugue légèreté, respirabilité et performance grâce à ses empiècements en Eco Mesh et Eco Baimi. La coupe Slim Fit, pensée pour épouser la silhouette des joueurs, souligne l’élégance de l’ensemble, tandis que la mention « Designed in Bologna » rappelle l’origine italienne du design. Le kit se complète d’un short crème orné de bandes vert bouteille et de chaussettes assorties, pour une silhouette harmonieuse et engagée, fidèle à l’ADN du FC Nantes.

Le nouveau maillot extérieur du FC Nantes 2025-26 sera prochainement disponible sur la Boutique FOOT.FR. Profitez de 10 % de réduction sur ce maillot avec le code FM10