Premier League

Le choix étonnant de Casemiro pour le Ballon d’Or

Par Josué Cassé
1 min.
Casemiro @Maxppp

Lamine Yamal, Ousmane Dembélé ou encore Achraf Hakimi… Ces dernières semaines, la course au prochain Ballon d’Or ne cesse de faire parler. Si l’attaquant parisien semble avoir une longueur d’avance, qui plus est après la victoire des siens face à Tottenham en Supercoupe d’Europe, Casemiro a lui un avis tout autre.

Interrogé à ce sujet, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid donne, en effet, sa préférence à un certain Mohamed Salah, auteur d’une grande saison avec Liverpool. «Pour moi, le Ballon d’Or, c’est Mohamed Salah. C’est le meilleur joueur. Il marque tellement, fait tellement de passes décisives… Le joueur le plus complet la saison dernière était Salah», a ainsi avoué le Brésilien de 33 ans.

Pub. le - MAJ le
