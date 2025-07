Achraf Hakimi explique son départ du Real Madrid

Après la victoire du PSG face au Real Madrid (4-0), Achraf Hakimi a été interrogé sur son passé madrilène par Claude Makélélé (consultant pour DAZN). Le Français a ironisé et déclaré : «comment on peut laisser partir un joueur comme toi ?» Et la réponse du latéral droit parisien est assez cash : «ce n’est pas moi qui ai décidé de ça.» Hakimi a été formé au Real Madrid, où il a joué 17 matchs toutes compétitions confondues, il a même remporté la Ligue des Champions lors de l’édition 2017-2018.

Contrairement à son grand ami, Kylian Mbappé, le Marocain n’aura pas manqué ses retrouvailles avec son ancien club. C’est un match à oublier pour tous les supporters de la Casa Blanca, mais qui restera dans les annales tant le PSG a été supérieur au vainqueur de la Ligue des Champions 2024. Hakimi, qui avait été prêté du côté de Dortmund en 2018, puis transféré à l’Inter Milan en 2020, est un joueur essentiel au PSG et est, pour le moment, très loin d’un départ.