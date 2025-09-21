Le report du Classique chamboule totalement les plans du PSG pour le Ballon d’Or

À cette heure-ci, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient supposés regagner Paris, après avoir affronté l’Olympique de Marseille en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Mais les conditions climatiques de la ville phocéenne en ont décidé autrement et ont provoqué le report de ce choc, à ce lundi 22 septembre à 20h. Une décision aux lourdes conséquences pour le club parisien, alors que la 69e cérémonie du Ballon d’Or se tiendra au même moment, au Théâtre du Chatelet (Paris).

Suite à la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de déplacer la rencontre, six Parisiens devront faire l’impasse sur la cérémonie : Lucas Chevalier (nominé pour le trophée Yachine du meilleur gardien), Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia (nominés pour le Ballon d’Or) seront sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Tout comme le coach du PSG Luis Enrique, nominé pour le trophée Johan Cruyff du meilleur coach. Mais d’après les informations de L’Équipe, l’entraîneur espagnol - peu avide des récompenses individuelles - avait déjà décliné l’invitation.

Al-Khelaïfi, Doué et Dembélé attendus

Le quotidien sportif rapporte également qu’une petite fête était prévue au Parc des Princes, entre les joueurs et leurs proches, avant le départ vers le Théâtre du Châtelet. Néanmoins, elle a été annulée. Si le nombre de convives doit encore être déterminé, une quarantaine d’invités est attendue pour représenter le club francilien lors de cet événement. Initialement, environ 60 étaient prévus, rapporte L’Équipe. Sauf surprise, la délégation parisienne sera emmenée par Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain sera accompagné de Désiré Doué, João Neves et d’Ousmane Dembélé, tous blessés et forfaits pour le choc contre l’OM. Le numéro 10 parisien, grand favori pour repartir avec le Graal, est décrit comme « serein », à quelques heures de la cérémonie.

L’absence de certains coéquipiers ne devrait pas lui permettre d’amener l’intégralité de ses proches, alors que L’Équipe indique qu’une trentaine de demandes ont été déposées. Sa mère, son meilleur ami et son agent sont en revanche attendus à ses côtés. Enfin, si un Parisien est récompensé, il n’est pas exclu que certains joueurs présents au stade Vélodrome aillent célébrer ce sacre, une fois de retour sur Paris. Plusieurs établissements de la Capitale ont reçu des demandes de réservation pour ce lundi soir. Le Paris Saint-Germain prévoit quant à lui d’organiser une soirée pour célébrer son éventuel Ballon d’Or, dans les prochains jours… seulement en cas de victoire de l’un des siens.

