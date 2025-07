Comment le vestiaire de l’OL a réagi au maintien en Ligue 1

Entre le 24 juin et le 9 juillet, l’Olympique Lyonnais est passé par tous les états. Il y a eu de la surprise, de la stupéfaction et aussi de la peur chez certains après l’annonce de la rétrogradation du club en Ligue 2. C’était le cas de nombreux supporters mais aussi de certains employés du club et du vestiaire. Comme expliqué sur notre site le 25 juin, des éléments du groupe de Paulo Fonseca étaient «dépités» et «dévastés» après la décision de la DNCG. Un joueur nous avait d’ailleurs avoué qu’il avait demandé à son agent de commencer à sonder le marché en cas de descente en deuxième division, même s’il espérait un maintien.

D’autres, eux, ne souhaitaient pas prendre la parole et attendaient d’en savoir plus. Enfin, certains étaient optimistes. Dans le même temps, la colère est montée chez une bonne partie de tous les amoureux de l’OL, qui en ont voulu et en veulent toujours à John Textor d’avoir fait du mal à leur club de cœur. Ensuite, il y a eu à la fois de la joie quand l’Américain a annoncé son départ mais aussi l’inquiétude et de l’incertitude en attendant de connaître la décision définitive de la part de la DNCG. Elle est tombée mercredi en milieu d’après-midi. Les Gones, avec Michele Kang en cheffe de file, ont finalement assuré leur maintien dans l’élite.

Entre soulagement et prudence

Une nouvelle qui fait le bonheur de tous ceux qui aiment l’Olympique Lyonnais. Plusieurs employés de l’OL nous ont avoué être très soulagés après cette annonce. Certains, eux, sont contents mais restent prudents et nous ont dit qu’ils attendent aussi de voir comment la situation va évoluer dans les prochains mois. Du côté du vestiaire, certains éléments ont réagi publiquement sur leurs réseaux sociaux personnels avec des émojis aux couleurs du club. C’est le cas de Corentin Tolisso, Tanner Tessmann, Orel Mangala, Moussa Niakhaté et bien d’autres. Des anciens, comme Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Bruno Guimarães en ont fait de même.

Dans l’intimité du vestiaire, où tout le monde attendait cette décision, beaucoup sont «rassurés» et ont été délestés d’un poids nous a-t-on fait savoir. Un joueur nous a notamment avoué être "soulagé" car «l’incertitude régnait». D’autres, eux, s’attendaient à cette décision et n’ont pas été vraiment surpris. Du côté du staff, silence radio pour le moment. En ce qui concerne la nouvelle direction, incarnée par Michele Kang, «ça ne change rien» nous a confié un membre du vestiaire. Un autre nous a confié que la présence de Michael Gerlinger est «très appréciée». L’OL respire mieux ce jeudi.