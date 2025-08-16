Vidéo : Reijnders régale déjà avec Manchester City et inscrit son premier but !

Arrivé à Manchester City en provenance du Milan AC pour 55 millions d’euros, Reijders s’annonce comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Pour son premier match en Premier League, il a déjà régalé tout le monde avec sa qualité technique et sa vision du jeu, créant des actions d’une rare intensité en première période.

La suite après cette publicité

À la 34e minute, il s’élance au cœur du jeu avec des gestes techniques époustouflants et, sur une ouverture, trouve Rico Lewis qui sert parfaitement Haaland pour l’ouverture du score (1-0). Trois minutes plus tard, Reijders ajoute son empreinte en marquant du pied gauche, malgré être droitier, d’un petit filet magistral. Une première période incroyable, lui qui avait inscrit 16 buts toutes compétitions confondues avec Milan la saison passée.