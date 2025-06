L’OM a trouvé un accord avec CJ Egan-Riley

Après Angel Gomes, dont l’arrivée ne devrait plus tarder à être officialisée, l’OM continue de ratisser large pour son mercato. Ce matin, nous vous révélions l’intérêt prononcé du club phocéen pour le jeune défenseur central de Burnley, CJ Egan-Riley. Âgé de 22 ans, l’international espoir anglais sort d’une saison grandiose avec son club (45 matches), qui vient d’obtenir sa montée en Premier League après avoir brillé par sa solidité défensive (16 buts encaissés en 46 matchs).

La suite après cette publicité

Libre, Egan-Riley disposait de plusieurs touches pour cet été, mais selon nos informations, il a fait le choix de rejoindre l’OM. En début de soirée, Burnley avait officialisé son départ, en annonçant qu’il avait bel et bien trouvé un accord avec un club français. Il s’agit évidemment de l’OM, avec qui un accord pour un contrat jusqu’en 2029 a été trouvé. L’OM touche au but et devrait ainsi enregistrer l’arrivée d’un quatrième joueur anglais après Mason Greenwood, Jonathan Rowe et très probablement Angel Gomes.