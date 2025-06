OM : Burnley confirme le départ de CJ Egan-Riley

C’est ce que l’on appelle la magie du mercato. Ce mercredi, nous vous révélions que l’Olympique de Marseille pensait sérieusement à attirer dans ses rangs le jeune défenseur central de Burnley CJ Egan-Riley. Âgé de 22 ans, le joueur formé à Manchester City a réalisé une saison XXL avec son club cette saison en Championship (meilleure défense du championnat) et était logiquement convoité cet été. Surtout qu’il arrivait à la fin de son contrat.

Alors forcément, son profil a tenté de nombreuses écuries anglaises et européennes alors que Burnley espérait également le prolonger pour mieux aborder la saison prochaine en Premier League. Mais l’OM était sur le coup. La formation de Roberto De Zerbi avait ciblé son nom et tentait donc de le récupérer alors que Strasbourg était aussi intéressé.

Contrat jusqu’en 2029

Une offre avait même été formulé au joueur dans la journée avec un contrat jusqu’en 2029. Ce dossier s’est rapidement emballé puisque ce mercredi soir, Burnley a tout simplement annoncé que l’international espoir anglais avait refusé la proposition de prolongation pour tenter une aventure en France. «Le Burnley Football Club peut confirmer qu’il a été informé par les représentants de CJ Egan-Riley que le défenseur international anglais des moins de 21 ans a formellement rejeté l’offre du club d’un contrat à longue durée. Malgré l’engagement du club à assurer l’avenir à long terme de CJ et l’investissement substantiel offert, CJ a pris la décision de saisir une opportunité en France», a expliqué le club anglais.

Et c’est bien l’OM qui a raflé la mise dans ce dossier. Un accord a bien été trouvé entre les Phocéens et le joueur pour un contrat jusqu’en 2029. Marseille a décidé d’accélérer ces dernières heures pour boucler ce renfort rapidement et lui permettre de préparer au mieux sa saison. C’est chose faite avec l’arrivée de celui qui a joué 45 matches la saison dernière avec les Clarets. En attendant Angel Gomes, l’OM va enregistrer sa première recrue de l’été et c’est un joli coup donc !