Mercato OM : deux portes de sortie pour Luiz Felipe

La surprise des chefs. Pour leur menu hivernal, Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient réservé une entrée inattendue aux amoureux de l’Olympique de Marseille. En effet, les deux hommes forts du club de Frank McCourt avaient bouclé dans la discrétion la plus totale la signature de Luiz Felipe. Un joueur dont le nom n’avait fuité dans la presse que dans la toute dernière ligne droite de cette opération. Le 7 janvier, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome avaient publié un communiqué de presse pour annoncer son recrutement.

Six mois difficiles à Marseille

«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Luiz Felipe Ramos. International italien âgé de 27 ans, le défenseur s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale», pouvait-on lire sur le site officiel du club marseillais. Lié aux Olympiens jusqu’en 2026, l’ancien de la Lazio Rome, qui était la première hivernale de Roberto De Zerbi, venait pour apporter son expérience et surtout pour renforcer la défense phocéenne. Mais son arrivée était accompagnée de doutes. En effet, il n’avait joué qu’un match durant la première partie de la saison (le 24 août, ndlr) et il avait été pas mal blessé à Al-Ittihad, son club précédent.

Transfermarkt a d’ailleurs précisé qu’il a été stoppé à 4 reprises en Arabie saoudite (192 jours d’absence, 27 matches manqués au total). Malgré cela, l’OM a tenté le coup, d’autant qu’il est arrivé libre. Ce qui n’était pas non plus un énorme risque. Mais dans le sud de la France, Luiz Felipe, qui n’avait plus joué depuis 4 mois, n’a pas vraiment eu l’occasion de montrer ce qu’il avait dans le ventre. Pas au point physiquement ou blessé, il n’est apparu qu’à 5 reprises sous le maillot de l’OM. Dans le détail, il a joué 4 matches de L1 (121 minutes jouées au total), dont 2 dans la peau d’un titulaire.

Un premier tournant cet été

Il faut préciser qu’il a aussi été six fois dans le groupe et sur le banc sans entrer en jeu. Il a également fait une apparition avec la réserve en N3 (45 minutes jouées). Ce qui fait peu au final. Forcément, son cas pose question alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Qualifié pour la Ligue des Champions, l’OM veut se renforcer en défense. En plus de CJ Egan-Riley, d’autres recrues sont attendues dans le secteur défensif comme expliqué sur notre site. Les noms de Nayef Aguerd ou encore de Facundo Medina ont été cités.

Tout cela ne fait pas les affaires de Luiz Felipe, qui n’est pas un premier choix et qui n’aura que des miettes si jamais il reste. Un départ n’est donc pas à exclure six mois après sa signature. Le journaliste spécialiste du mercato, Matteo Moretto, annonce d’ailleurs que quelques clubs se penchent sur son cas. En effet, le Rayo Vallecano et Majorque sont sur le coup. Il reste à savoir si ces deux clubs iront au-delà du simple intérêt pour Luiz Felipe. Un élément qui pourrait donc encore plier bagages quelques mois seulement après son arrivée. L’OM devrait faciliter un départ si un club venait à faire une approche plus concrète.