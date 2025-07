Amicaux : Monaco renverse le Torino, Strasbourg battu par l’Udinese malgré Panichelli

C’est déjà l’heure des derniers réglages pour les formations de Ligue 1. À un peu plus de deux semaines de la reprise du championnat (le 16 août), les clubs français parfont leur préparation. Cet après-midi, Monaco disputait ainsi son cinquième match de l’été face au Torino. Et la norme a été respectée avec un nouveau succès (3-1). Mika Biereth (16e), Lamine Camara (45e) et Alexsandr Golovin (63e) ont marqué les trois buts monégasques, tandis que Gineitis avait ouvert le score (6e). Une victoire acquise sous les yeux du président Dmitri Rybolovlev.

En parallèle, Strasbourg a été battu par l’Udinese dans la journée. Malgré le premier but de la nouvelle recrue strasbourgeoise, Joaquin Pachinelli, arrivé cet été pour environ 16,5 M€, les hommes de Liam Rosenior ont encaissé deux buts de Vakoun Bayo et du Français Arthur Atta. De son côté, Brest a poursuivi sur sa lancée en battant Le Havre grâce à Kamory Doumbia. Les Havrais restent sur trois matchs sans gagner lors de leur préparation (Le Mans, Angers, Brest). Enfin, Auxerre a été accroché par Grenoble (0-0).