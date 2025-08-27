Menu Rechercher
Francfort tente de faire capoter le transfert de Soungoutou Magassa à West Ham

Soungoutou Magassa avec Monaco @Maxppp

C’est la dure loi du mercato, où tous les rebondissements sont permis. Ces derniers jours, nous vous révélions que Soungoutou Magassa était en instance de départ pour West Ham. L’international espoir français a déjà donné son feu vert au club anglais, alors que Nottingham Forest et l’AS Roma avaient également tenté de l’attirer.

Auteur de 31 matchs la saison dernière, dont 21 de Championnat et 7 de Ligue des champions, le milieu de terrain monégasque était censé rapporter à son club formateur environ 17 M€, plus 3 de bonus, comme convenu avec West Ham. Mais selon nos informations, Francfort tente de faire capoter le deal à la dernière minute. La formation allemande souhaite se renforcer avec l’ajout du Français dans son effectif et tente le coup en prêt avec obligation d’achat. Magassa est tenté de rejoindre Francfort, bien qu’il ait déjà passé sa visite médicale avec West Ham.

Premier League
Bundesliga
West Ham
Francfort
Soungoutou Magassa

