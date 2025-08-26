Les supporters de l’OM interdits de déplacement à Lyon

Les supporters marseillais ne pourront pas se rendre à Lyon dimanche 31 août, ni dans le centre-ville ni aux abords ou à l’intérieur du Groupama Stadium. Cette interdiction fait l’objet d’un arrêté préfectoral, à l’occasion du choc entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. La préfète du Rhône justifie cet arrêté en expliquant que «les déplacements de l’Olympique de Marseille sont très fréquemment source de troubles à l’ordre public», citant des violences survenues à Auxerre, Toulouse ou Montpellier ces dernières années, et souligne qu’«il existe un antagonisme fort et ancien entre les supporters» des deux équipes.

La préfète rappelle notamment qu’en 2021, Dimitri Payet, alors joueur de l’OM, avait été touché par une bouteille en plastique lancée dans l’enceinte lyonnaise. En 2023, l’ex-entraîneur de l’OL, Fabio Grosso, avait quant à lui été blessé au visage par un jet de projectile lancé sur le bus des Gones lors d’un déplacement à Marseille. «Il convient dès lors de limiter la liberté d’aller et venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel sur le territoire de la ville de Lyon, aux alentours et dans l’enceinte du Groupama Stadium», conclut l’arrêté qui annonce aussi l’interdiction des pétards, projectiles et boissons alcoolisées dans et autour du stade.