Rennes : après Mikayil Faye, Habib Beye sanctionne Mousa Al-Tamari

Les problèmes de retard à Rennes s’accumulent en ce début de saison. Comme le défenseur Mikayil Faye lors de la première journée, l’attaquant jordanien Mousa Al-Tamari manquera le déplacement à Lorient, ce dimanche (15 heures), en raison d’un retard, cette fois à la causerie.

Comme indiqué par Ouest-France, Habib Beye va donc devoir revoir ses plans. Le week-end dernier, Mikayil Faye avait lui aussi été sanctionné pour un retard au rassemblement d’avant-match. Une absence qui n’avait pas empêché le SRFC de s’imposer contre l’OM.