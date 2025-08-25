League Championship
Imrân Louza dans le viseur du Lokomotiv Moscou
Alors que le mercato estival bat son plein, Imrân Louza, sous contrat jusqu’en 2028, pourrait quitter Watford. Selon les dernières informations de L’Equipe, l’international marocain (14 sélections, 2 buts) est courtisé par le Lokomotiv Moscou, pensionnaire de première division russe.
Les dirigeants russes ont entamé des discussions afin de parvenir à un accord avec le club anglais. La base des négociations porte sur un transfert d’environ 6 M€. Plus tôt cet été, le joueur de 26 ans avait également été approché par Trabzonspor.
