League Championship

Imrân Louza dans le viseur du Lokomotiv Moscou

Par Josué Cassé
Imran Louza avec Watford @Maxppp

Alors que le mercato estival bat son plein, Imrân Louza, sous contrat jusqu’en 2028, pourrait quitter Watford. Selon les dernières informations de L’Equipe, l’international marocain (14 sélections, 2 buts) est courtisé par le Lokomotiv Moscou, pensionnaire de première division russe.

Les dirigeants russes ont entamé des discussions afin de parvenir à un accord avec le club anglais. La base des négociations porte sur un transfert d’environ 6 M€. Plus tôt cet été, le joueur de 26 ans avait également été approché par Trabzonspor.

Pub. le - MAJ le
