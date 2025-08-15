Menu Rechercher
Nice : ça se complique pour l’arrivée d’Odsonne Édouard

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
Odsonne Edouard en action en Premier League avec Crystal Palace @Maxppp

À la recherche d’un numéro 9 pour pallier les départs d’Evann Guessand à Aston Villa, et de Gaëtan Laborde en Arabie saoudite, Nice avait étudié la piste Odsonne Édouard ces derniers jours. Nous vous révélions que les dirigeants niçois avaient d’ailleurs avancé sur ce dossier, alors que le Français de 27 ans avait refusé une offre de Girona.

Santi Aouna
🚨🔴🔵🇫🇷 #PL |

❌️ L'arrivée d'Odsonne Édouard à l'OGC Nice se complique depuis quelques heures

✅️ Les Aiglons ont activé un autre dossier en parallèle

Mais depuis avant-hier, le dossier patine, et l’arrivée de l’ancien Parisien s’éloigne à mesure que le temps passe. Aujourd’hui, le GYM explore d’autres pistes en parallèle. Il faudra suivre avec attention les avancées de ce dossier, mais ces dernières heures, l’arrivée d’Edouard semblait compliquée à concrétiser.

