Nice : ça se complique pour l’arrivée d’Odsonne Édouard

À la recherche d’un numéro 9 pour pallier les départs d’Evann Guessand à Aston Villa, et de Gaëtan Laborde en Arabie saoudite, Nice avait étudié la piste Odsonne Édouard ces derniers jours. Nous vous révélions que les dirigeants niçois avaient d’ailleurs avancé sur ce dossier, alors que le Français de 27 ans avait refusé une offre de Girona.

Mais depuis avant-hier, le dossier patine, et l’arrivée de l’ancien Parisien s’éloigne à mesure que le temps passe. Aujourd’hui, le GYM explore d’autres pistes en parallèle. Il faudra suivre avec attention les avancées de ce dossier, mais ces dernières heures, l’arrivée d’Edouard semblait compliquée à concrétiser.