L’OL prolonge Clinton Mata

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel. Clinton Mata poursuit l’aventure à Lyon, où il est très vite devenu un cadre de la formation rhodanienne. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Clinton Mata de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2028», peut-on lire sur le communiqué de presse.

L’OL a ensuite précisé : «arrivé à l’OL à l’été 2023 en provenance du Club Bruges, l’international angolais (12 sélections) s’est rapidement imposé comme un cadre du vestiaire. Grâce à son expérience, sa fiabilité et sa grande polyvalence, Clinton Mata a été l’un des éléments clés du groupe au cours des deux dernières saisons, disputant 73 matchs toutes compétitions confondues (2 buts). Solide sur le terrain, précieux en dehors, il s’est aussi affirmé comme un repère pour les plus jeunes, incarnant les valeurs de rigueur et d’exigence attendues à ce niveau. Cette prolongation récompense son rôle central dans la dynamique collective et s’inscrit pleinement dans la volonté de l’Olympique Lyonnais de construire un groupe solide, alliant expérience et potentiel de développement.» L’histoire continue…