OL : Dominik Greif est dégoûté par le revers face à Toulouse

Dominik Greif, le gardien de Majorque @Maxppp
Lyon 1-2 Toulouse

Le gardien slovaque de l’Olympique Lyonnais, Dominik Greif, n’a pas caché sa frustration après le revers concédé face à Toulouse dans les derniers instants de la rencontre (1-2). Solide tout au long du match, le portier rhodanien a regretté le manque de maîtrise de son équipe en fin de partie, tout en appelant à la réaction collective après la trêve internationale.

« Nous sommes frustrés, on aurait dû repartir avec les trois points ce soir. Aujourd’hui, on n’a pas eu de chance, mais il y a beaucoup de choses à dire. On était à cinq minutes de la victoire, on doit être capables de mieux gérer la fin de match, de ne pas perdre ces ballons-là. On avait la qualité pour gagner, c’est ce qui rend cette défaite encore plus frustrante. Il faut continuer à travailler et surtout ne rien lâcher. On va analyser ce match, corriger ce qu’il faut, et revenir plus forts après la trêve », a lancé le dernier rempart rhodanien, lucide malgré la déception.

