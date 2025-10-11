Montpellier : Wahbi Khazri fracasse Akor Adams après les rumeurs de harcèlement

Wahbi Khazri sort la sulfateuse. Cette semaine, la presse espagnole révélait qu’Akor Adams, désormais joueur du Séville FC, aurait subi des violences psychologiques et été victime de harcèlement lors de son passage à Montpellier (certains joueurs expérimentés auraient réclamé la titularisation d’un autre joueur à son poste). On savait que l’unité du vestiaire était en lambeaux, et que le climat y était électrique, mais sûrement pas dans ces proportions. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Wahbi Khazri a quand même tenu à rétablir sa vérité. Pour lui, Adams n’a jamais fait l’objet d’un tel traitement.

«*C’est hallucinant de dire ça et d’entendre harcèlement, c’est un mot qui est grave. Je ne sais pas ce qu’il a subi mais bon le mec a joué tous les matchs et a été remplaçant peut-être trois fois, j’aurais bien aimé subir un harcèlement et jouer tous les matchs*, ironise le Tunisien. Quand le mec marquait tout le monde lui courrait dessus.. je lui souhaite tout le meilleur, j’ai rien contre ce mec-là. Mais c’est trop facile quand tout se passe mal de dire ça. Le mec a bien commencé, tout le monde était content, il a eu une période compliquée, et c’est dans ces périodes qu’on voit les grands joueurs.»*