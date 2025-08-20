Le clan Julian Alvarez regrette d’avoir signé à l’Atlético de Madrid !

Ce fut un des coups les plus remarqués du mercato estival 2024. Les Colchoneros n’avaient pas hésité à poser 75 millions d’euros sur la table - plus divers bonus pouvant faire grimper l’opération à 95 M€ - pour s’offrir Julian Alvarez. Une recrue star, qui s’est plutôt bien adaptée à son nouveau club, avec notamment 17 buts et 4 passes décisives en 37 rencontres de championnat l’an dernier.

Cette nouvelle saison a aussi plutôt bien démarré pour le champion du monde 2022, auteur d’un superbe coup franc malgré la défaite de son équipe face à l’Espanyol lors de la première journée de championnat espagnol. Mais voilà que l’émission El Chiringuito de Jugones vient de dévoiler une information assez intéressante, concernant son avenir notamment, lui qui est régulièrement annoncé dans le viseur de clubs comme le FC Barcelone.

Un départ à venir ?

Le média indique ainsi que dans l’entourage de l’attaquant argentin de 25 ans, on regrette d’avoir signé à l’Atlético de Madrid. Son entourage estime par exemple que Diego Simeone ne lui donne pas forcément l’importance qu’il mérite, et qu’il ne sait pas bien gérer son cas, avec des remplacements qui surviennent parfois trop tôt dans les matchs. Le clan Alvarez estime ainsi que l’ancien de City mérite un meilleur traitement de la part du Cholo. Mais on le sait, à Madrid, la star, c’est l’entraîneur, et Alvarez doit s’adapter, ce qui n’est pas forcément du goût du clan de l’attaquant.

Il ne s’agit donc pas d’un problème purement fotballistique, alors que beaucoup de fans de foot estiment qu’il pourrait développer son potentiel plus facilement dans une équipe jouant un jeu plus offensif, mais de management et d’égo. Autant dire que cette information va faire plaisir aux clubs intéressés par ses services…