Premier League

Arsenal craint le pire pour Kai Havertz

Par Maxime Barbaud
1 min.
Kai Havertz avec Arsenal @Maxppp

Apparu durant les 30 dernières minutes de la victoire d’Arsenal sur la pelouse d’Old Trafford contre Manchester United (1-0), Kai Havertz risque de ne plus goûter aux pelouses de Premier League pendant un long moment. L’Allemand s’est blessé au genou ces dernières heures et fait craindre le pire selon les médias anglais.

L’attaquant de 26 ans était absent de la séance collective ce matin. Il est parti passer des examens pour approfondir l’état de sa blessure. Les résultats ne sont pas encore tombés mais le club affiche un vrai pessimisme. L’ancien de Chelsea avait déjà manqué toute la seconde partie sa saison dernière en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

Pub. le - MAJ le
