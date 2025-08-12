Supercoupe d’Europe : comment la méconnue région du Frioul a orchestré un événement planétaire

Le Frioul-Vénétie Julienne a vécu un été placé sous les projecteurs internationaux avec la Supercoupe d’Europe, disputée ce mercredi soir au Stadio Friuli entre le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, et Tottenham Hotspur, vainqueur de la Ligue Europa. Dès la fin juillet, la région s’était mise aux couleurs de l’événement, grâce à une collaboration entre PromoTurismoFVG, la Région, la Municipalité, la Fédération italienne et l’UEFA. De Gorizia à Trieste, de Grado à Lignano Sabbiadoro, puis à Udine, la tournée des trois prestigieux trophées avait attiré des milliers de curieux et de passionnés, souvent présents dès l’ouverture pour immortaliser l’instant et repartir avec les cadeaux offerts aux premiers arrivés. Dans chaque ville, les cérémonies d’inauguration et la présence d’athlètes ambassadeurs, comme le cycliste champion olympique Jonathan Milan, avaient contribué à donner à cette « Trophy Experience » une atmosphère conviviale et fédératrice, renforcée par des installations spectaculaires comme les ballons géants et le Trophée de quatre mètres de haut sur la Piazza San Giacomo.

«Il s’agit d’un événement extrêmement important, suivi par 22 millions de téléspectateurs lors de sa précédente édition, et qui fera rayonner le Frioul-Vénétie Julienne dans le monde entier. Choisir Udine pour accueillir la finale de la Supercoupe d’Europe 2025 entre le PSG et Tottenham, c’est reconnaître la qualité de nos installations, la centralité logistique de la région et le vaste savoir-faire, notamment en matière de sécurité, développé au fil des ans par l’ensemble du système institutionnel et régional pour l’organisation d’événements de cette envergure : une reconnaissance dont nous sommes très fiers. Enfin, il y a la compétition de football, avec deux clubs de classe mondiale en compétition, dont les meilleurs joueurs participeront à un match qui restera à jamais gravé dans l’histoire sportive du Frioul-Vénétie Julienne», a déclaré Massimiliano Fedriga, président de la région Frioul-Vénétie Julienne. La ville entière s’est préparé à cet événement avec des installations visuelles spectaculaires, notamment des ballons géants aux couleurs de la compétition, pour renforcer la visibilité et l’engouement local.

Un programme sur-mesure

À Udine, l’UEFA Fan Festival a bien animé la Piazza Libertà les 12 et 13 août, transformant le cœur de la ville en un vaste espace de célébration mêlant sports, jeux, concerts et activités pour tous les âges. Les supporters du PSG et de Tottenham ont chacun trouvé leur camp de base — respectivement au Parco Moretti et sur la Piazza Primo Maggio — où restauration, DJ sets et animations thématiques vont maintenir la ferveur jusqu’au coup d’envoi à 21 heures ce soir. Les rues et places de la ville vont vibrer au rythme des chants, et la participation des clubs et athlètes régionaux portant la marque « Io sono Friuli Venezia Giulia » a permis de faire rayonner l’identité locale auprès d’un public cosmopolite. Les premiers jours de festivités avaient déjà montré un fort engouement, les événements affichant une affluence record et une atmosphère joyeuse, confirmant le succès de la mobilisation des acteurs locaux.

Au-delà du match, la Supercoupe avait été pensée comme une vitrine culturelle et touristique pour tout le Frioul-Vénétie Julienne. Grâce au programme « billet de match = passeport culturel », les détenteurs de tickets et leurs accompagnateurs avaient bénéficié de réductions dans une large sélection de musées et sites emblématiques, de la basilique d’Aquilée au château de Gorizia, en passant par le parc du château de Miramare. Des audioguides gratuits avaient été proposés pour plusieurs villes, tandis que Lignano Sabbiadoro et Grado avaient offert leurs propres promotions estivales. Cette synergie entre sport, culture et tourisme avait permis de dynamiser l’ensemble de la région, laissant derrière elle une impression d’unité et d’ouverture, et confirmant que la Supercoupe d’Europe 2025 avait été, bien avant le coup d’envoi, une fête déjà gagnée pour le Frioul-Vénétie Julienne. À l’occasion de la Supercoupe, la municipalité d’Udine a aussi offert aux commerces, restaurants, établissements publics et services à la personne une opportunité de visibilité unique : figurer sur la page d’hospitalité de Promoturismo FVG, vers laquelle le site officiel de l’UEFA redirigera les spectateurs.

Toutes les entreprises locales ayant rempli le formulaire dédié avant le 31 juillet (coordonnées, catégorie d’activité, services proposés) peuvent promouvoir leurs offres auprès de milliers de visiteurs et détenteurs de billets, renforçant ainsi leur présence et leur attractivité pendant cet événement d’envergure internationale : «Udine se prépare à accueillir un événement sportif international majeur et nous souhaitons que toute la ville en soit un acteur clé. Les entreprises jouent un rôle essentiel dans l’accueil. Avec cette initiative, nous souhaitons les valoriser et leur donner l’opportunité d’entrer en contact direct avec les nombreux visiteurs qui afflueront à Udine pendant la Supercoupe», a déclaré l’adjoint au maire Alessandro Venanzi. Pour éviter des débordements, le chef de la police, Pasquale Antonio De Lorenzo, a obtenu du ministère de l’Intérieur la mise à disposition d’environ 1 000 agents, dont au moins 600 étrangers à la région. Les spécialistes nécessaires pour assurer une sécurité maximale comprendront des démineurs, des agents antiémeutes et des hélicoptères équipés de systèmes vidéo et de lunettes de vision nocturne. Le match a été classé à très haut risque par les autorités italiennes et internationales. L’UEFA a annoncé avoir vendu 6 600 billets aux supporters français et 4 700 aux supporters anglais.