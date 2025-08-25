Premier League : avec Ekitike buteur, Liverpool arrache une victoire folle à Newcastle

Les Reds devaient confirmer. Après un Community Shield perdu face à Crystal Palace et une première victoire arrachée contre Bournemouth, pour une première à Anfield Road, Liverpool se déplaçait chez Newcastle United pour un premier gros test. Arne Slot alignait donc sa meilleure équipe, avec Wirtz, Ekitike, Salah et Gravenberch d’entrée. Côté Magpies, Eddie Howe doit toujours faire sans Isak, son buteur justement courtisé par les Reds. Guimarães, Joelinton, Tonali étaient alignés avec Gordon à la pointe de l’attaque.

Malgré une occasion franche de Wirtz en début de match, repoussée par Pope, les Magpies ont été plus dangereux. À l’instar d’un Gordon très remuant et proche d’ouvrir le score de la tête (28e). De plus en plus en maîtrise, Newcastle se montrait présent devant le but d’Alisson, mais se faisait avoir contre le cours du jeu, avec une frappe lointaine et rasante de Gravenberch pour ouvrir le score (1-0, 34e). Ce qui a fait perdre les pédales aux Toons, puisque leur homme fort Gordon était expulsé après un geste dangereux devant Van Dijk juste avant la pause (45e+3).

Liverpool s’est fait très peur

La bonne entame de match des pensionnaires de St. James Park tournait ainsi au cauchemar et il fallait presque un exploit pour revenir au score. D’autant plus qu’une belle action d’Ekitike pour Gakpo revenait dans les pieds du Français, qui pouvait faire le break d’entrée, avec l’aide du poteau (2-0, 46e). Mais les Reds se sont relâchés et ont rapidement concédé la réduction du score de Guimarães, qui devançait Kerkez de la tête (2-1, 57e). L’ex-milieu de l’Olympique Lyonnais a relancé le match. Et après une possession stérile, les Reds ont logiquement été punis comme la semaine dernière. Sur un long ballon de Pope vers la surface, Konaté se faisait prendre au duel et laissait Osula passer dans son dos pour tromper Alisson et faire exulter St. James Park (2-2, 89e).

Les Magpies ont même été proches d’aller chercher la victoire, mais puisque Liverpool a décidé de surprendre cette saison, le jeune attaquant de 16 ans, Ngumoha, pour sa première entrée en jeu en Premier League, était trouvé par Salah et a délivré les Reds grâce à une superbe frappe enroulée (90e+10). Réduits à dix, les Magpies y ont cru jusqu’au bout, mais Liverpool a encore assuré la victoire dans la douleur, comme la semaine dernière. Une sonnette d’alarme pour les Reds, car les choses sérieuses vont s’enchaîner avec la réception d’Arsenal, le week-end prochain. De son côté, Newcastle, qui avait fait match nul contre Aston Villa, devra lancer sa saison à Leeds.