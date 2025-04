Vidéo, Al Nassr : Cristiano Ronaldo était anéanti après l’élimination honteuse

Le club saoudien d’Al-Nassr où évolue Cristiano Ronaldo accueillait sur la pelouse du stade Alinma le club japonais de Kawasaki Frontale.Alors que les coéquipiers de la légende portugaise partaient largement favoris, les joueurs de Kawasaki ont créé la surprise en remportant ce match (2-3) en Arabie saoudite. Cette victoire est synonyme d’élimination pour Al-Nassr.

Après le coup de sifflet final, Cristiano Ronaldo est resté plusieurs minutes dans le rond central, se parlant à lui-même, faisant la mou et remimant des gestes dans l’air d’une occasion qu’il avait loupé quelques instants avant. L’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United semblait réellement dans l’incompréhension la plus totale après cette nouvelle désillusion continentale.