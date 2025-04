Inter : la réaction à chaud de Marcus Thuram

L’Inter Milan a livré un match plein d’abnégation face au Barça, et a récolté un match nul 3-3 plutôt encourageant, au prix d’un effort collectif total. Interrogé sur Canal+ à l’issue de la rencontre, l’attaquant français Marcus Thuram a assuré être satisfait.

La suite après cette publicité

« On en sort satisfait et très fatigué. Il y a encore un match à la maison, et j’espère que ce sera un grand match », a-t-il d’abord déclaré, avant de revenir sur son joli but. « On a bien commencé le match, on a réussi à trouver Dumfries sur le côté, le défenseur glisse, et c’est le seul geste que je peux faire pour marquer. »