LdC, Inter : l’incroyable madjer de Marcus Thuram contre le FC Barcelone

Deuxième demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone accueille l’Inter Milan sur la pelouse du Stade olympique Lluís Companys de Montjuïc. Une affiche qui sent bon la poudre et qui n’a pas attendu très longtemps avant de s’emballer. A la 30e seconde de la rencontre, sur la première vraie action du match, l’Inter Milan a rapidement brillé. L’entame rêvée pour les Nerazzurri à l’extérieur.

En effet, sur un sevice de Barella côté droit, Dumfries a pu réaliser un centre parfait en retrait pour Thuram. L’attaquant français a ensuite conclu d’une madjer parfaite. Un geste technique magnifique qui a sonné tous les joueurs et supporters catalans. En marquant en 30 secondes, Thuram a tout simplement marqué le but le plus rapide d’une demi-finale de C1.