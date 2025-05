FC Barcelone : Erling Haaland choqué par le match de Lamine Yamal

Ce mercredi soir, Lamine Yamal nous a gratifiés d’une performance XXL. Alors que son équipe semblait bien mal embarquée dans cette demi-finale aller de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan, menée 0-2 après une vingtaine de minutes, le gaucher est venu inscrire un but absolument sublime juste après le break, pour permettre aux siens de reprendre espoir. Hormis ce bijou, le crack de 17 ans, qui a hérité de la note de 8,5 sur notre site, s’est également distingué par des gestes de grande classe, et aurait même pu marquer une nouvelle fois, et encore de fort belle manière. Et cela a visiblement impressionné Erling Haaland.

Le Norvégien, qui a quitté la Ligue des Champions face au Real Madrid en barrages au mois de février, était devant sa télé pour regarder la rencontre en Catalans et Interistes. Et l’action lors de laquelle Lamine Yamal était tout proche d’inscrire un doublé l’a laissé de marbre. L’avant-centre a posté une photo de son écran dans sa story Snapchat, accompagné du message « ce gamin est incroyable ». Et clairement, le Cityzen n’est pas le seul à le penser.