Nottingham Forest a recalé l’actrice pornographique Bonnie Blue

Actrice pornographique Britannique de 26 ans, Tia Emma Billinger, plus connue sous le nom de Bonnie Blue a récemment voulu se rendre au City Ground pour voir jouer Nottingham Forest. Célèbre sur la plateforme OnlyFans et s’étant fait connaître pour avoir couché avec plus de 1000 hommes en 24 heures, Bonnie Blue voulait faire passer un bon moment aux joueurs et aux supporters selon ses dires.

«Je suis allé voir un match de Nottingham Forest récemment. Enfin, j’ai essayé. J’ai posté sur mes réseaux sociaux : "Salut les gars, je serai là, j’adorerai filmer avec vous après." Je suis ensuite arrivé au stade et la sécurité m’a dit : « Vous êtes définitivement interdit d’accès au stade. » Quand ils m’ont demandé de me mettre sur le côté, je me suis dit : « Peut-être qu’ils me donneront de meilleurs billets, peut-être qu’ils me montreront ma place. C’est plutôt sympa. » Mais ensuite, ils ont pris mes billets et m’ont escorté dehors. Apparemment, ils ne font pas de discrimination envers les travailleuses du sexe, mais j’ai été bannie parce que j’étais une travailleuse du sexe» a-t-elle déclaré à Only Stans. Bonnie Blue a déjà les deux mains dans le monde du football puisqu’elle est le sponsor du club amateur du Calstock FC où évolue son cousin.