LdC, Inter : les mots dithyrambiques d’Alessandro Bastoni sur Lamine Yamal

Le FC Barcelone et l’Inter Milan se sont quittés sur un score prolifique sans vainqueur (3-3), dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions, sur la pelouse catalane de Montjuic. Alors que les Nerazzuri menaient 0-2 puis 2-3, ils se sont fait égaliser à deux reprises, en raison d’une formidable prestation de Lamine Yamal, du côté des Blaugrana. Interrogé par Canal, le défenseur Alessandro Bastoni n’a pas mâché ses mots sur la pépite espagnole.

«C’était très intense. C’était une équipe très forte avec des joueurs d’une grande qualité. C’est la meilleure équipe offensive en Europe. On a fait un très bon match collectif. Il a fallu être très fort en défense mais ça a été très compliqué. Défendre Lamine Yamal ? Réponse facile, c’est le meilleur joueur du monde, c’est la vérité. Quand un joueur est fort, il faut le dire et faire des compliments. Le retour ? Ce sera dur. On va essayer de faire un grand match. Il va falloir être très fort en défense»