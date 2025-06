Mondial des Clubs : la passe décisive magique de Vinicius contre Salzbourg

Vivement critiqué pour ses prestations en demi-teinte depuis plusieurs mois, Vinicius Junior a répondu de la meilleure des manières contre le RB Salzbourg dans la nuit de jeudi à vendredi, en réalisant une rencontre parfaite (victoire 3-0). Buteur pour ouvrir le score et délivrer le Real Madrid après 40 minutes, il s’est ensuite offert une passe décisive somptueuse quelques minutes plus tard, offrant le but du break à Federico Valverde.

Lancé en profondeur, légèrement excentré à droite, l’ailier brésilien va résister à Johan Gadou dans son duel, puis remiser pour Federico Valverde d’une subtile talonnade qui n’est pas sans rappeler celle que Guti avait réalisée sous le maillot merengue contre la Corogne. De quoi ravir Xabi Alonso, titulaire il y a 15 ans. «Je n’ai pas vu la vidéo, mais je suis content, car Guti est une légende du club. Je suis content, c’est l’une des plus belles passes que j’ai jamais faites. Et je suis content pour Valverde, car il m’encourage toujours beaucoup», a déclaré Vini après la rencontre.