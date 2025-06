Mondial des Clubs : l’Inter Milan s’offre River Plate, Monterrey torpille Urawa

La Coupe du Monde des Clubs continuait son petit bout de chemin cette nuit. Les quatre formations du groupe E s’affrontaient lors de l’ultime journée. On connaît donc désormais les noms des écuries de cette poule qui disputeront les huitièmes de finale du tournoi. La première rencontre opposait l’Inter Milan à River Plate. Et Cristian Chivu est parvenu à obtenir sa deuxième victoire avec son nouveau club, cinq jours après le succès contre Urawa. Après un premier acte vierge de but, il aura fallu attendre le second pour voir du spectacle, avec notamment l’expulsion de Lucas Quarta à l’heure de jeu (62e). Les Interistes ont su profiter de cette supériorité numérique, marquant quelques instants plus tard par l’intermédiaire de Francesco Pio Esposito (72e). Les Argentins ont poussé pour égaliser, mais se sont de nouveau fait piéger au bout du temps additionnel, par un but d’Alessandro Bastoni (90e+3). Score final : 2 à 0 pour les Italiens.

Dans l’autre match, Urawa affrontait Monterrey. Et c’est une sacrée gifle que les Mexicains ont infligée aux Japonais (0-4). La première mi-temps a été à sens unique, avec trois buts successifs signés Nelson Deossa (30e), Germán Berterame (34e), puis Jesús Corona (39e). Les quarante-cinq dernières minutes ont été plus équilibrées, avec un seul but inscrit par les coéquipiers de Sergio Ramos : l’œuvre de Germán Berterame, une nouvelle fois, en toute fin de partie (90e+7). Au terme de cette phase de poules, ce sont donc l’Inter Milan et Monterrey qui disputeront les huitièmes de finale. Ils affronteront respectivement Fluminense et le Borussia Dortmund.

