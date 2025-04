FC Barcelone - Inter Milan : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est la suite des demi-finales de la Ligue des Champions avec un choc au sommet entre le FC Barcelone et l’Inter Milan. À domicile, les Blaugranas d’Hansi Flick s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Wojciech Szczesny dans les cages derrière Jules Koundé, Pau Cubarsi, Iñigo Martinez et Gerard Martin. L’entrejeu est assuré par Frenkie de Jong et Pedri avec Dani Olmo un cran plus haut. Devant, Ferran Torres prend la pointe de l’attaque avec Lamine Yamal et Raphinha à ses côtés.

De leur côté, les Lombards de Simone Inzaghi s’organisent dans un 3-5-2 classique avec Yann Sommer dans les cages derrière Yann Aurel Bisseck, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni. Hakan Çalhanoğlu est placé comme sentinelle avec Nicolo Barella et Henrikh Mkhitaryan à ses côtés tandis que les couloirs sont occupés par Denzel Dumfries et Federico Dimarco. Devant, Lautaro Martínez et Marcus Thuram sont associés en pointe.

Les compositions

FC Barcelone : Szczesny - Koundé, Cubarsi, Iñigo Martinez, Gerard Martin - De Jong, Pedri - Lamine Yamal, Olmo, Raphinha - Ferran Torres

Inter Milan : Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Martinez, Thuram