LdC : le FC Barcelone et l’Inter Milan se quittent dos à dos dans un match prolifique !

Après la victoire du Paris Saint-Germain contre Arsenal à Londres mardi, la deuxième demi-finale aller de la Ligue des Champions avait lieu ce mercredi soir. Le FC Barcelone accueillait ainsi l’Inter Milan sur la pelouse du Stade olympique Lluís-Companys de Montjuïc. Une rencontre qui sentait bon la poudre entre deux équipes aux formes diamétralement opposées. En effet, les Blaugrana viennent de remporter la Copa del Rey contre le rival du Real Madrid, tandis que les Nerazzurri ont perdu, en seulement quelques jours, la Copa Italia en demi-finale contre l’ennemi de l’AC Milan - pourtant en crise, mais également la tête du championnat au profit du Napoli après les faux pas contre l’AS Roma et Bologna. À domicile, les Catalans d’Hansi Flick s’articulaient dans un 4-2-3-1 avec Wojciech Szczesny dans les cages derrière Jules Koundé, Pau Cubarsi, Iñigo Martinez et Gerard Martin. L’entrejeu était assuré par Frenkie de Jong et Pedri avec Dani Olmo un cran plus haut. Devant, Ferran Torres prenait la pointe de l’attaque avec Lamine Yamal et Raphinha à ses côtés. De leur côté, les Lombards de Simone Inzaghi s’organisaient dans un 3-5-2 classique avec Yann Sommer dans les cages derrière Yann Aurel Bisseck, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni. Hakan Çalhanoğlu était placé comme sentinelle avec Nicolo Barella et Henrikh Mkhitaryan à ses côtés tandis que les couloirs étaient occupés par Denzel Dumfries et Federico Dimarco. Devant, Lautaro Martínez et Marcus Thuram étaient associés en pointe.

La suite après cette publicité

Il n’a pas fallu attendre très longtemps avant que la rencontre ne s’emballe au cours de la première période. En effet, dès la première occasion intériste, les hommes de Simone Inzaghi ont ouvert le score. Sur un décalage côté droit de Barella, Dumfries a pu prendre le temps de réaliser un centre fort en retrait parfait au premier poteau pour Thuram. L’attaquant a ainsi surgi à toute vitesse pour conclure sans trembler d’une magnifique madjer qui s’est logée sur la gauche des cages (1ère, 0-1). En moins d’une minute, les Milanais ont sonné tous les supporters catalans présents à Montjuïc. Personne ne s’attendait à une telle entame de rencontre. Déterminés à sortir la tête de l’eau, les Blaugranas sont très rapidement repartis vers l’avant, en s’installant dans le camp milanais, à l’image notamment de cette reprise de Torres suite à un corner de Raphinha mal repoussé par Yann Bisseck (19e). Mais fidèle à sa philosophie d’équipe réaliste, létale et efficace, l’Inter a doublé la mise à la surprise générale sur un nouveau but exceptionnel. En effet, sur un corner tiré sur la gauche par Dimarco vers le second poteau, Acerbi a remis le cuir de la tête devant le but catalan pour Dumfries qui a sorti le grand jeu en réalisant un magnifique ciseau acrobatique (21e, 0-2). Mais il ne faut jamais enterrer le FC Barcelone de Flick, et c’est le moins que l’on puisse dire. Parti sur la droite, Lamine Yamal a bien percuté pour se jouer de la défense milanaise. Il est rentré seul dans la surface et a effacé rapidement deux défenseurs nerazzurri, et d’un subtil tir du gauche enroulé, il a réduit le score avec l’aide du poteau (25e, 1-2). Cette réduction du score a totalement réveillé les joueurs de Flick.

Une rencontre complètement folle !

En effet, quelques instants plus tard, dans une ambiance catalane électrisante, les Blaugranas ne cessaient de se procurer de multiples opportunités. D’abord avec Lamine Yamal qui a trouvé la barre après avoir accéléré en fixant Dimarco. Le latéral italien a glissé au sol et l’ailier a réussi son crochet avant de frapper un lourd tir qui a terminé sur le montant (27e). Ensuite, trouvé par de Jong dos au but devant la surface, Olmo a disposé, avec de la réussite, de Bastoni pour enchaîner avec un tir capté en deux temps par Sommer (29e). Le gardien suisse a immédiatement réalisé une nouvelle parade sur l’action suivante pour couper le centre de Yamal, alors que le duo Raphinha - Torres était prêt à reprendre le cuir (30e). En moins de 30 minutes, la rencontre battait déjà son plein et remplissait toutes les cases d’une affiche historique de Ligue des Champions. Et ce choc exceptionnel n’était qu’à son balbutiement. Et sans surprise, le FC Barcelone a remis les compteurs à zéro. Grâce à une magnifique ouverture de Pedri, dans le dos de Yann Bisseck, vers la gauche de la surface, Raphinha a parfaitement trouvé de la tête Ferran Torres qui a conclu à bout portant pour égaliser (38e, 2-2). A la pause, les deux équipes étaient dos à dos dans une rencontre déjà folle. Le début du second acte a été marqué par des changements tactiques opérés par les deux entraîneurs : Flick a fait sortir Gerard Martin pour Ronald Araújo, tandis qu’Inzaghi a décidé de faire rentrer Mehdi Taremi à la place de Lautaro Martinez (45e). Un peu plus tard, l’entraîneur italien a également rappelé Dimarco pour lancer Carlos Augusto dans le grain bain (50e).

La suite après cette publicité

Peu avant sa sortie, Dimarco s’était procuré une belle opportunité. En effet, Dumfries a glissé un ballon sur la droite de la surface pour Yann Bisseck. Ce dernier a centré fort devant le but barcelonais. Au second poteau, Dimarco a armé une volée qui est passée au-dessus du but de Szczęsny (49e). Alors même que les Blaugrana continuaient à prendre l’ascendant psychologique sur leurs adversaires italiens, l’Inter a sorti sa carte magique. Comme face au Bayern, dos au mur, les Nerazzurri ont repris l’avantage grâce au doublé de Dumfries (63e, 2-3), reprenant magistralement de la tête le corner de Çalhanoğlu. Mais à l’image de ce scénario incroyable, le Barça a égalisé sur l’action suivante. En effet, à la suite d’un corner de Pedri, Raphinha a tenté une frappe puissante qui a heurté la barre et touché le dos de Sommer pour finir dans les filets. Un CSC qui a relancé, une fois de plus, la rencontre (65e, 3-3). Touchés, mais pas encore noyés, l’Inter croyait reprendre une fois de plus les devants. Décalé par Yann Bisseck sur la droite, Dumfries a centré vers le second poteau pour Mkhitaryan qui a conclu à bout portant. Le but a été refusé pour hors-jeu (75e). Malgré une nouvelle action de Dumfries (76e) puis de Raphinha (79e), le score est finalement resté inchangé. Lamine Yamal a pourtant cru mettre le but de l’année avec ce lob piqué qui s’est écrasé sur la barre (88e). On a déjà hâte du match retour à Giuseppe-Meazza.