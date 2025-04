Montpellier descend en Ligue 2 !

C’est un petit séisme, même si tout le monde avait eu le temps de se mettre à l’abri depuis. Club historique de notre Ligue 1, et champion de France en 2012, Montpellier évoluera bien en Ligue 2 la saison prochaine après sa nouvelle défaite contre l’OM. Au terme d’une saison désastreuse à tout point de vue, le club héraultais n’est désormais plus en mesure de se maintenir, ni même d’accrocher une place de barragiste.

31 journées de championnat se sont écoulées, pour un total famélique de 15 points, soit 12 de moins que Le Havre, barragiste. On ne peut pas dire que leur campagne de Coupe de France aura sauvé les pertes, puisque l’humiliation subie face au Puy-en-Velay (4-0) en 32es de finale aura précipité leur douloureuse dégringolade. Et si les deux succès de rang face à Monaco (2-1) et Toulouse (1-2) avaient livré quelques motifs d’espoir en janvier, ils se sont rapidement éteints. Depuis, Montpellier a enchaîné 10 défaites.

Une relégation après 16 ans de Ligue 1

Le match contre l’ASSE (0-2), mi-mars, aura aussi marqué un nouveau tournant dans la saison du club pailladin. Dans une Mosson emplie de colère et de détresse, des supporters avaient provoqué l’interruption de la rencontre à la suite de jets de fumigènes sur la pelouse et en tribunes, provoquant un début d’incendie. C’est finalement la LFP qui a statué sur l’issue du match, en accordant la victoire sur tapis-vert à l’ASSE début avril.

«Si le 18e joue contre le 17e avec cinq points d’écart et que vous ne gagnez pas ce match-là… Si on n’y met pas plus d’envie, si on défend comme ça, ça veut dire peut-être qu’on n’a pas le niveau de la Ligue 1», avait déclaré Jean-Louis Gasset dans ce qui sonnait comme un acte de résignation. Montpellier ne fera pas pire que Bordeaux et ses 91 buts encaissés en 2022, mais sa fragilité sans limite (66 buts encaissés pour seulement 21 marqués en 29 matchs) ne lui permet, aujourd’hui, pas d’exister dans cette Ligue 1. Après 16 ans de suite dans l’élite du football français, le MHSC est donc relégué. Et ses cadres historiques, Téji Savanier (33 ans), Wahbi Khazri (34 ans) ou encore Benjamin Lecomte (33 ans), quitteront tous le club cet été, par la petite porte.