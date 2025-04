Real Madrid : trois joueurs exclus face au Barça

Ce samedi soir, le Real Madrid est tombé en finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone. La formation de Carlo Ancelotti a cru longtemps à l’exploit en marquant deux buts coup sur coup. Mais le Barça a réussi à revenir et s’est ainsi imposé en prolongations grâce à un but de Jules Koundé. Un but qui a encore tendu les deux équipes et surtout les Madrilènes.

Sur la dernière action du match, au moment où l’arbitre décidait de siffler sur une légère faute de Mbappé, le banc madrilène a enragé de Rudiger qui a lancé une bouteille sur l’arbitre en passant par Vinicius Jr. Et si à l’écran, on a pu voir Rudiger écoper d’un carton rouge, Marca explique que deux autres joueurs ont été exclus. Il s’agit de Lucas Vazquez et potentiellement Vinicius Jr.