PSG : l’énorme émotion de Luis Enrique

10 ans après sa Ligue des Champions remportée avec le Barça, à Berlin, Luis Enrique va officier lors d’une autre finale, toujours en Allemagne, mais cette fois à Munich. D’autres choses ont changé puisque cette fois, ce sera à la tête du Paris Saint-Germain. Moins de deux ans après son arrivée dans la capitale française, l’Asturien récolte le fruit son travail immense. À Paris, Enrique a su mettre en place un véritable collectif, et devenu destructeur cette saison en Europe. Liverpool et Aston Villa en ont fait les frais, comme Arsenal, battu au Parc des Princes (2-1, 3-1 score cumulé) malgré un beau visage affiché.

La suite après cette publicité

Evidemment, l’ancien sélectionneur de la Roja était submergé par l’émotion après la qualification décrochée par ses hommes ce soir : «c’est beaucoup d’émotions, trop. Quelle souffrance ce match. Arsenal a très bien joué. Ils ont mis beaucoup de force. Nous avons été obligés de défendre tout le temps et d’aller chercher des contre-attaques. Ce n’est pas le match que nous voulions mais… Quand tu as tous les ballons à défendre sur coups de pied arrêtés, c’est difficile. On a fait beaucoup d’efforts pour chercher des solutions et ça été très difficile (…) Pour moi, c’est important de rester calme. Sinon, je serais expulsé à chaque match.»

Il n’a jamais perdu foi en ses hommes

En regardant dans le rétroviseur, voir Paris en finale de Ligue des Champions cette saison peut s’apparenter à une anomalie. En novembre, les Rouge et Bleu végétaient dans les profondeurs du classement de la phase de Ligue de C1. Mais même à cette période, Luis Enrique était convaincu du potentiel de son équipe. C’est ce qu’il a raconté au micro de Canal+ ce soir : «surpris d’être en finale ? Je me rappelle d’une réunion avec les joueurs quand les résultats étaient catastrophiques en Ligue des Champions alors que c’était injuste. Moi et mon staff disions : "On est l’un des meilleures équipe d’Europe. On n’a pas l’efficacité mais ça va aller." Les joueurs ont été sensationnels et c’est un moment magnifique aujourd’hui pour nos supporters.»

La suite après cette publicité

«C’est un travail de tous les jours. Après la première année, on a fait un bon boulot mais ça n’était pas suffisant. J’ai dit à mon staff "si je n’arrive pas à obtenir une différente mentalité chaque jour, je m’en vais". Mais cette année, tous les entrainements ont été exceptionnels, je n’ai rien changé. J’ai dit aux joueurs "si tu ne fais pas les efforts, quelqu’un le fera (rires)."» Il faudra maintenant convertir la dernière occasion face à l’Inter Milan, le 31 mai. 5 ans après leur dernière finale, et même si l’effectif a presque intégralement été remodelé depuis (seul Marquinhos est encore là parmi les titulaires), les Parisiens auront à cœur d’enfin aller chercher ce trophée. Un trophée qui reviendra aussi à ceux qui ont fait les belles heures de Paris ces dernières années.