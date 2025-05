LdC : João Neves est au septième ciel

Comme ses coéquipiers, et comme ses supporters, João Neves était évidemment aux anges après la qualification du PSG en finale de Ligue des Champions ce soir, obtenue aux dépens d’Arsenal (2-1, 3-1 score cumulé). Arrivé l’été dernier dans ce tout nouveau projet, le milieu portugais de 20 ans ne s’attendait sans doute pas à se retrouver ici aussi vite.

«On a été faire la fête dans le vestiaire, on est très contents d’aller en finale, c’était le plus important, a-t-il répondu dans un très bon français. Arsenal est une équipe très forte, avec beaucoup de qualités individuelles et collectives, mais je pense qu’on était meilleurs. La finale ? On va continuer comme ça, à faire notre travail, et avec notre idée de jeu. C’est la meilleure manière de jouer notre football, on est une grande équipe collectivement, on est confiant.»